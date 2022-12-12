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رياضة

بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص ديسمبر

عمر سلامي
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بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص ديسمبر
ح.م
مجيد بوقرة

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص ديسمبر وهي القائمة التي تضم 28 لاعبا.
ويجري المنتخب المحلي تربصا تحضيريا للشان يمتد من 11 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبرمجت بداية التربص، بالمركز التقني بسيدي موسى، على أن يتنقل المنتخب المحلي، الثلاثاء، إلى مدينة عنابة، لخوض المبارتين الوديتين المبرمجتين في التربص.

ويواجه أشبال بوقرة منتخب موريتانيا، الأربعاء المقبل، بملعب 19 ماي 1956، أما الودية الثانية فستكون أمام السنغال، على نفس الملعب يوم السبت المقبل.

ويدخل التربص التحضيري الجاري، في إطار الإستعداد لكأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها الجزائر، شهر جانفي المقبل.

قائمة اللاعبين:
حراسة المرمى: بن بوط، رحماني، قندوز.

الدفاع: لعوافي، كداد، بلخيثر، دهيري، عبد اللاوي، غزالة، بلعيد، لوصيف، رضواني.

وسط الميدان: دراوي، بكير، قندوسي، جحنيط، شيتة، ميريزيق، أيت الحاج.

الهجوم: بايزيد، حمري، الطاهر، دبيح، مزيان، محيوص، بلخير، بولبينة، لعريبي.

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