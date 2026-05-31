بوقرة يواصل تحضير أشباله للمباراة الحاسمة

يواصل المنتخب اللبناني بقيادة المدرب مجيد بوقرة، تحضيراته للمباراة الحاسمة أمام اليمن.

وتلعب المرتقبة بين منتخبَي لبنان واليمن، يوم 4 جوان، بملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.

وستحسم المباراة بطاقة التأهل الأخيرة الى بطولة كأس آسيا 2027.

ويتصدر لبنان المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ويكفيه التعادل لضمان التأهل، فيما يحتاج المنتخب اليمني، صاحب الـ 11 نقطة، إلى الفوز لانتزاع البطاقة التي ستضع أحد المنتخبين في النهائيات ضمن مجموعةٍ تضمّ كوريا الجنوبية، الإمارات، وفيتنام.

ويواصل المنتخب اللبناني تحضيراته على ملاعب جامعة قطر بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وقال المدرب بوقرّة عن المباراة: “عليّ أن أجد الحلول لتجهيز فريقي بعد التوقف الطويل للاعبين، قلت لهم إن هذه المباراة بمثابة النهائي”.

وأضاف: “التأهّل مهم جداً لأن لدينا مشروعاً للتأهل إلى كأس العالم المقبلة، وخوض كأس آسيا سيكون تحضيراً ممتازاً لرفع مستوى الخبرة الدولية قبل التصفيات المونديالية”.

وختم بوقرة: “عندما أتحدث مع اللاعبين أشعر أنهم يريدون إسعاد الشعب اللبناني، وأدعو الجمهور إلى الحضور وتشجيع المنتخب لأن لدينا مشروعاً مميزاً وسنصل بدعمهم إلى أهدافنا.”