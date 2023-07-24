بوقرة يوافق على المواصلة مع “الخضر”.. ويستفيد من عودة بلعمري ودرفلو

بعد إلزام "الكاف" الاتحاديات بتأكيد المشاركة في تصفيات "الشان"

وافق مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، المواصلة على رأس التشكيلة الوطنية، تحسبا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر “الخضر”، خصوصا عقب المراسلة الأخيرة التي تلقاها الاتحاد الجزائري للكرة من الإتحاد الإفريقي للعبة والقاضية بضرورة تأكيد مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المقبلة قبل الإثنين المقبل 31 جويلية.

وكان بوقرة على وشك الرحيل من تدريب المنتخب الوطني المحلي عقب خسارة التاج القاري أمام منتخب السنغال، في سلسلة ضربات الترجيح، في الدورة الأخيرة التي احتضنتها الجزائر، مطلع العام الجاري، وذلك عقب التهويل الإعلامي الكبير الذي صاحب “الإخفاق”، الأمر الذي جعل “الماجيك” يفكّر في الرحيل دون رجعة بعد نهاية “الشان”، خصوصا بعد العروض العديدة التي تهاطلت عليه من بعض المنتخبات العربية وكذا من نوادي قطرية طلبت خدماته بشكل رسمي.

يشار أن رئيس الاتحاد المحلي للكرة، المستقيل، جهيد زفيزف، كان قد اجتمع قبل شهر مع بوقرة، طالبا منه الفصل في مستقبله مع المنتخب الوطني، غير أن بوقرة طلب من المسؤول الأول على “الفاف” سابقا منحه مهلة قصيرة للتفكير في الموضوع، قبل أن يؤكد له قبوله المواصلة تحسبا للمواعيد المهمة التي تنتظر المنتخب الوطني بداية من يومي 22 أو 24 سبتمبر القادم الخاص بالدور التصفوي الأول من تصفيات كأس إفريقيا.

يشار أن بوقرة يتجه نحو المحافظة على نفس الطاقم الفني الذي عمل معه في “الشان” السابقة، ويتعلق الأمر بكل من محمد بن حمو كمدرب لحراس المرمى، وكذا جمال مصباح وكريم مطمور، حيث سيشرع الطاقم الفني في التحضير لموعد التصفيات القادمة مطلع شهر سبتمبر مع انطلاق البطولة الوطنية يومي 8 و9 من الشهر المذكور، كما سيستفيد بوقرة من عودة جمال بلعمري وكذا أسامة درفلو إلى البطولة الوطنية.