بوقرة يُجري تعديلات كثيرة في التشكيلة أمام الموزمبيق

أجرى الناخب الوطني مجيد بوقرة تعديلات كثيرة على قائمة لاعبيه الأساسيين، في مواجهة الفريق المحلّي الموزمبيقي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة السبت على الساعة الثامنة مساءً، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وجلب بوقرة 8 لاعبين جدد منحهم فرصة المشاركة أساسيين، بعدما كانوا احتياطيين أو لعبوا بدلاء في مواجهتَي ليبيا وإثيوبيا.

وبِالمقابل، بقي 3 زملاء لهم فقط شاركوا أساسيين في مُواجهتَي الجولتَين الأولى والثانية أو مباراة واحدة على الأقلّ، وهم: حارس المرمى ألكسيس قندوز (مقابلتَين)، والمدافع شعيب كداد (مقابلة)، ومتوسّط الميدان زكريا دراوي (مقابلتَين).

وترك المسؤول الفني عن منتخب المحلّيين المدافع أيوب عبدلاوي يرتاح، بعدما تعرّض لِإصابة (ليست خطيرة) أمام إثيوبيا، ومنح شارة القائد لِزميله بِالخطّ ذاته شعيب كداد.

وتمثّلت التشكيلة الأساسية للمنتخب المحلّي الجزائري في مواجهة نظيره الموزمبيقي، كالتّالي:

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز.

خطّ الدّفاع: شعيب كداد، حسين ظهيري، أيوب غزالة، سعدي رضواني، الهواري بعوش.

خطّ الوسط: زكريا دراوي، أسامة شيتة، أكرم جحنيط.

خطّ الهجوم: كريم عريبي، إسلام بلخير.