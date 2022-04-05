بوقرة يُحدّد هدف المشاركة في “شان” 2023

تحدّث الناخب الوطني مجيد بوقرة، الثلاثاء، عن عودة الفريق المحلّي إلى المنافسات. بعد غياب امتدّ إلى ديسمبر الماضي تاريخ إحرازه كأس العرب.

ويُواجه أشبال بوقرة نظراءهم من الطوغو ودّيا ومرّتَين، بِملعب البليدة سهرتَي الخميس والأحد المقبلَين.

وقال مجيد بوقرة إن هدف المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2023، هو إحراز اللّقب القارّي. في مقابلة إعلامية أدلى بها للقناة الإلكترونية لـ “الفاف”.

وشارك محلّيو “الخضر” في نسخة واحدة فقط خاصّة بِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة، من أصل ستّ دورات نظّمتهم “الكاف”. وكان ذلك في طبعة السودان 2011، وتموقع في المركز الرّابع. فيما سيكون الحضور الثاني شهر جانفي 2023، لمّا تستضيف الجزائر هذه البطولة.

غير أن بوقرة استطرد، وقال إن الهدف المُسطّر قد يصطدم بِبعض العراقيل تحول دون تجسيده. على غرار صعوبة إيجاد منافسين ودّيين لِلاعبيه، وإمكانية احتراف بعضهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يُجبره على جلب عناصر جديدة، والانتظار مرّة أخرى مدى قدرتها على خوض المنافسات العالية المستوى.

وعاد بوقرة إلى إقصاء “الخضر” من مونديال 2022، وقال إن الحصيلة كان وقعها مؤلما. وأشار إلى سلبية الحكم بكاري غاساما، وتسبّبه إلى حدّ كبير في خروج رجال جمال بلماضي من السباق.

ويُؤمن مجيد بوقرة بِأن المنتخب الوطني أكابر لديه من القدرات، ما يُمكّنه من تصحيح الأخطاء المرتكبة. وضرب مثلا بِالوضعية الكارثية لـ “محاربي الصّحراء” قبل سنة 2018، والتحسّن اللافت والباهر الذي طرأ عليهم بعد هذا التاريخ.