بوقرة يُحذّر لاعبيه من هذا المشكل قبل مواجهة “الفيلة”

حذّر الناخب الوطني مجيد بوقرة لاعبيه من مشكل كبير قد ينشغلون به، بعد وصول منافسة “الشان” إلى مرحلة الإقصائيات المباشرة وموعد الحسم.

ويتبارى محلّيو “الخضر” مع نظرائهم الإيفواريين مساء الجمعة، بِرسم ربع نهائي البطولة القارية لِهذه الفئة.

وقال بوقرة إنه تحدّث مع لاعبيه وطلب منهم التركيز جيّدا على بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية، وعدم الانشغال بِسوق الانتقالات الشتوية. وأشار (مثالا وليس حصرا) إلى هدّاف البطولة الوطنية ومتوسّط ميدان وفاق سطيف أحمد قندوسي، المطلوب بِحدّة هذا الأيّام.

وبِخصوص عيادة المنتخب المحلّي، أبدى بوقرة في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، ارتياحه لِعودة القائد والمدافع أيوب عبدلاوي، بعد غيابه عن مواجهة الجولة الأخيرة أمام الموزمبيق بِداعي الإصابة. أمّا المدافع حسين دهيري والمهاجم أيمن دبيح، فقال إن إصابتهما لا تدعو إلى القلق، لكنّه ترك الانطباع بِأنه لا يُغامر بإشراكهما في مواجهة “الفيلة”.

وعن تفضيله للنتيجة على حساب العروض الفنية، أكّد بوقرة أنّه يُركز على اللّعب الجماعي وتنفيذ التعليمات التكتيكية، وأن الحصيلة النهائية في التظاهرات الكبرى أهمّ من الإبداع فوق المستطيل الأخضر. رغم اعترافه بِنقطة سلبية مُرادفة لِتمكّن لاعبَين فقط من هزّ الشباك (هدفان لِأمين محيوس، وآخر لِدهيري). وأضاف أن المنافس الإيفواري عانى بِدوره من عقم الخطّ الأمامي، قبل أن ينتفض عند إسدال ستار دور المجموعات.

واختتم مجيد بوقرة محطّته الإعلامية، قائلا إنه يعمل جاهدا من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية، التي شكرها بعد الدعم المعنوي القوي لها في دور المجموعات.