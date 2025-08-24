-- -- -- / -- -- --
رياضة

بوقرة يُسلّي نفسه بِرقم قياسي إفريقي

علي بهلولي
 رفض مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، الآراء والقراءات التي تذهب إلى “تسويد” مشاركة لاعبيه في بطولة إفريقيا “شان” 2025.

ومعلوم أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها الحالية هي الأسوأ للجزائريين، ذاك أن طبعة 2011 انتهت بِمركز رابع، واستحقاق 2023 بِرتبة ثانية.

وقال مجيد بوقرة في مؤتمر صحفي بعد الإقصاء سهرة السبت: ” لم ننهزم لِحدّ الآن، وهذا يعني أننا نملك شيئا ما، حتى لو كانت هناك دائما جزئية صغيرة مفقودة. الحمد لله، أنا فخور بِلاعبي منتخبنا المحلي”.

ويُسلّي بوقرة نفسه بِترسيخ الرقم القياسي الإفريقي في “الشان”، والذي فحواه أن المنتخب المحلي الجزائري لم ينهزم في 11 مباراة متتالية، بِاحتساب نسختَي 2023 و2025. وفي كلا البطولتَين كان يُمسك بِالزمام الفني (ركلات الترجيح لا تُحتسب).

وكان الرقم القياسي السابق تملكه الكاميرون بِمجموع 7 لقاءات متتالية بلا خسارة، في طبعتَي 2011 و2016، مع الإشارة إلى أن هذا المنتخب غاب عن دورة 2014.

