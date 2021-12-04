بوقرة يُقيّم مواجهة لبنان ويستشرف لقاء مصر

قيّم الناخب الوطني مجيد بوقرة عصر السبت، مباراة محلّي “الخضر” والمنافس اللبناني، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021. كما تطرّق إلى المواجهة المُرتقبة أمام مصر.

واعترف مجيد بوقرة في تصريحات إعلامية عقب نهائية المباراة، بِأن لاعبيه ارتكبوا أخطاءً عقّدت مهمّتهم أمام منافس لبناني يعتمد على المرتدّات.

وأضاف بوقرة أنه حاول تصحيح الأخطاء عند نهاية الشوط الأوّل، وإيجاد الحلول. وكلّلت فلسفته بِتسجيل تلاميذه هدفَين وحصد انتصار مُستحقّ، عبّد لهم الطريق نحو ربع النهائي.

ورفض بوقرة الضّغط على لاعبيه وتحميلهم أكثر من الواجب، وقال إنه استحسن الأداء الذي قدّموه في الجولتَين الأولى والثانية.

وعن المواجهة المُرتقبة أمام مصر، وصف الناخب الوطني اللقاء بـ “المباراة الجوارية”. وأضاف أن المنافس يضمّ فرديات لامعة قادرة على صنع الفارق.

وأردف بوقرة يقول إنه سيرسم التكتيك المناسب لِمواجهة مصر، آملا أن يحتفظ اللاعبون الجزائريون بِاللياقة البدنية العالية والتركيز الجيّد، لِحصد انتصار ثالث وإنهاء دور المجموعات في ريادة الترتيب.