بوقرة يُوظّف لاعبَين أساسيَين جديدَين أمام مصر

أماط الناخب الوطني مجيد بوقرة اللّثام مساء الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين الأساسيين لِمحلّيي “الخضر” في مواجهة مصر.

وتُجرى هذه المباراة بِقطر انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب 2021.

وزجّ الناخب الوطني مجيد بوقرة في مواجهة مصر بِلاعبَين أساسيَين جديدَين، لم يسبق لهما أن خاضا مواجهتَي الجولتَين الأولى والثانية من ضربة الانطلاقة، وهما متوسط الميدان زكريا دراوي والمهاجم الطيب مزياني. بينما شارك بقية زملائهما بِصفة لاعبين أساسيين، ولو في مباراة واحدة.

واستمرّ متوسط الميدان ياسين براهيمي، يحمل شارة قائد المنتخب الوطني المحلّي.

وجاءت أسماء اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني المحلي، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خط الدّفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد الأمين توغاي، عبد القادر بدران.

خط الوسط: زكريا دراوي، سفيان بن دبكة، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: الطيب مزياني، بغداد بونجاح.