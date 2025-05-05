بوقرّة سيعتمد على الهجوم.. يُحذّر من ردّ فعل الغامبيين وديب كصانع ألعاب

محليّو "الخضر" يواصلون التحضير في سيدي موسى.. ويسافرون إلى عنابة الأربعاء

يعملُ الطّاقم الفني للمنتخب الوطني المحلّي، بقيادة المدرّب مجيد بوقرّة على تحضير لاعبيه من الجانب النفسي قبل خوض لقاء الإياب أمام نُظرائهم الغامبيين الجمعة على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، وذلك من خلال تحذير المجموعة من مغبّة الوقوع في فخّ التساهل واحتقار المنافس، حيث أكّد بوقرّة للاّعبين أنّ المنتخب الغامبي، الذي سيحلُّ بمدينة عنابة هذا الأربعاء، ليس لديه ما يخسره، عقب التعادل السلبي الذي فُرض عليه على أرضه، الأمر الذي سيجعله يرمي بكل ثقله من أجل بلوغ العرس الكروي القارّي لأوّل مرّة في تاريخه المُبرمج مطلع شهر أوت القادم في كينيا، تنزانيا وأوغندا.

وكان المنتخب الوطني المحلّي قد شرع، الإثنين، في التحضيرات الجديّة الخاصّة بمواجهة الإياب أمام نظيره الغامبي، لحساب الدور التصفوي الأخير المؤهلة إلى بطولة إفريقيا للاّعبين المحليّين في نسخة 2024، التي ستجري وقائعها في كينيا، تنزانيا وأوغندا، علما أنّ مباراة الذهاب التي جرت على ملعب “الاستقلال” في العاصمة “بانجول” نهاية الأسبوع الفارط كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويُركّز المدرّب مجيد بوقرة على جانب الاسترجاع بعد الرحلة الشاقّة التي قادت النخبة الوطنية من وإلى العاصمة الغامبية “بانجول”، قبل العودة إلى أرض الوطن صبيحة الأحد والدخول في تربص قصير في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، حيث يُعدّ توفّر إمكانيات الاسترجاع وكذا التدريب من بين الأسباب التي جعلت بوقرّة يُقرّر العودة إلى سيدي موسى، بعدما كان مقرّرا في البداية السفر إلى عنابة مباشرة من غامبيا.

وبرمج الطّاقم الفنّي حصّة فيديو، الإثنين، من خلال إعادة مشاهدة مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة “بانجول”، عمل من خلالها المدرّب بوقرّة على الوقوف على الأخطاء المُرتكبة من قبل لاعبيه، وبالخصوص الهفوات الدفاعية، فضلا عن عدم تركيز المُهاجمين في الأمتار الأخيرة أمام مرمى المنافس، كما كانت كذلك حصّة المعاينة فرصة للوقوف من جديد على نقاط قوّة وضُعف المنافس، ومن ثمّة الانطلاق في رسم النهج التكتيكي الذي سيعتمدُ عليه “الماجيك” في لقاء الإياب، خصوصا وأن بوقرّة قرّر الاعتماد على الهجوم منذ صافرة البداية، وبالتالي، تغيير خطّة مباراة الذهاب التي اعتمد فيها المنتخب أساسا على الدفاع وتحصين الخطوط الخلفية وكذا الهجمات المُرتدّة.

هذا، ومن المنتظر أن يُسافر المنتخب الوطني، الأربعاء، إلى مدينة عنابة، حيث سيُقيم زملاء الحارس بن بوط في الفندق العسكري هناك، قبل ملاقاة المنتخب الغامبي يوم الجمعة في لقاء الإياب على ملعب 19 ماي 1956 بداية من الساعة السابعة مساء، علما أنّ آخر الأخبار المستقاة من بيت المنتخب الوطني تُشير أن المدرّب بوقرّة سيعتمدُ على قائد شباب قسنطينة إبراهيم ديب كصانع ألعاب هذا الجمعة، بعدما أعفاه في لقاء الذّهاب بسبب معاناته من آلام على مستوى الرقبة، الأمر الذي جعل الطاقم الطبّي يُفضّل عدم المغامرة به عقب التشاور مع بوقرة.