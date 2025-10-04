بوقرّة يُحدثُ “ثورة” في قائمة “الخضر”.. ويستغني عن 15 لاعبًا شاركوا في “الشان”

التربّص ينطلقُ غداً في عنّابة ورفيق غايتان يصابُ مع ناديه إيستوريل

أحدث مدرّب المنتخب الوطني المحلّي، مجيد بوقرّة، “ثورةً” كبيرة على مستوى قائمة اللاّعبين المدعوّين لخوض تربّص الشهر الحالي، الذي يتخلّله خوض أشباله مباراتين وديتين أمام منتخب فلسطين على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة يومي 9 و13، الأمر الذي يؤكّد أنّ “الماجيك” لم يقتنع تمامًا باللاّعبين الذين استدعاهم لخوض غمار البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت في أوغندا وكينيا وتنزانيا، حيث توعّد المدافع الدولي السابق وقتها، عقب خروج “الخضر” من “الشان” في ربع نهائي المسابقة على يد منتخب السودان بإحداث “غسيل” كبير يسبق البطولة العربية التي ستجري في قطر نهاية العام الجاري 2025.

واستغنى بوقرّة عن 15 لاعبًا استدعاهم لخوض غمار “الشان” الأخيرة، يتقدّمهم حُرّاس المرمى بوحلفاية، بوسدر، ومجادل، إضافة إلى رضواني، بكور، نشاط، بوراس، بوجمعة، مرباح، أخريب، مرغم، بلحوسيني، مشيد، محيوص وكحيلي، حيث اختلفت أسباب إبعاد الأسماء المذكورة بين تراجع مستويات البعض وعدم اقتناع بوقرة بأدائهم بالخصوص في البطولة الإفريقية الأخيرة، إضافة إلى إصابة البعض الآخر، فضلاً عن عدم مشاركة غالبية المقصين في نواديهم بانتظام منذ انطلاق الموسم.

ومعلومٌ أنّ المنتخب الوطني المحلّي سيدخلُ في الفترة المقبلة مرحلة مهمّة قبيل خوض غمار البطولة العربية في الفترة ما بين الفاتح إلى 18 ديسمبر في قطر، حيث سيواجه نظيره الفلسطيني وديًا في مناسبتين يومي 9 و13 أكتوبر المقبل، على ملعب 19 ماي 1956 في عنّابة، التي ستحتضن تربّص المنتخب في الفترة ما بين 6 إلى 15 من الشهر الجاري، التّي تصادفُ فترة التوقّف الدولي، الذي يتزامنُ مع مواجهتي المنتخب الأوّل، لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026، وهو الأمر الذي جعل مدرّب المنتخب المحلّي مجيد بوقرة يُقرّر نقل التربّص إلى عنابة، على اعتبار أنّ مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى سيكون تحت تصرّف المنتخب الأوّل.

وفي ظلّ “الثورة” التي أحدثها في قائمة المدعوّين لتربّص الأحد، فقد شهدت القائمة استدعاء 25 لاعبًا، من بينهم 12 عنصرًا ينشطون في بطولات أجنبية، يتقدّمهم العائد أمير سعيود، وكذا الحارسان ريان يسلي الذي يلعب لنادي هاليفاكس واندرز في البطولة الكندية، وكذا كيليان بلعزوق الذي يُدافع عن ألوان نادي رين الفرنسي، كذلك الأمر بالنسبة للمدافع بلعيد الذي استعاد مستواه بقوّة عقب التحاقه بشبيبة القبائل في الموسم الجديد، إضافة إلى الثنائي بولبينة وبركان الذي ينشط في البطولة القطرية، من بوابة ناديي الدحيل والوكرة، وكذا ريان قلي من نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، إلى جانب دغموم المتألق هو الآخر مع المصري البورسعيدي وكذا غايتان رفيق المحترف في نادي إيستوريل في البطولة البرتغالي.

جدير بذكره، أنّ المنتخب الوطني، الذي سيخوضُ آخر تربّص له شهر نوفمبر المقبل، وبنسبة كبيرة في مصر، سيشاركُ في البطولة العربية القادمة في المجموعة الرّابعة، حيث سيفتتح زملاء بلعيد المسابقة يوم 3 ديسمبر المقبل، على ملعب “البيت” في مدينة الخور بمواجهة الفائز من المباراة الفاصلة التي ستجري بين منتخبي السودان ولبنان يوم 23 نوفمبر 2025، ثمّ الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، المقررة يوم 6 ديسمبر على ملعب 976، “ملعب رأس أبو عبود” سابقا فالمنتخب العراقي يوم 9 ديسمبر على ملعب “البيت”.