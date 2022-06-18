بوقش.. ثعلب ما يزال يسرح ويمرح في حقول بوسعادة وسيدي عيسى..!

اخْتُتمت مساء الجمعة فعّاليات بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بعد انطلاق النّسخة في الـ 22 من أكتوبر الماضي.

ونستعرض في هذا التقرير بعض الأرقام وشيئا من التعاليق، عن منافسة حظيرة النخبة في طبعتها الـ 58.

– فوز شباب بلوزداد بِاللّقب (بِالأحرى احتفظ به)، ونزول وداد تلمسان وسريع غليزان ونصر حسين داي وأولمبي المدية إلى القسم الثاني. مع تسجيل صعود اتحاد خنشلة ومولودية البيض.

– يلعب ناديا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل (البطل والوصيف) رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2022-2023. ويخوض فريقا شبيبة الساورة واتحاد العاصمة (الثالث والرابع) كأس “الكاف”.

– سامي فريوي مهاجم مولودية الجزائر هدّاف البطولة، بِرصيد 17 هدفا.

– شبيبة الساورة صاحبة أحسن هجوم، بِحصيلة 59 هدفا، بينما كان وداد تلمسان الأضعف، بعد أن اكتفى بِزيارة الشباك 13 مرّة فقط.

– شبيبة القبائل تصدّرت لائحة أحسن دفاع بـ 20 هدفا فقط، بينما حلّ سريع غليزان في الرتبة الأخيرة، بعد أن اهتزّت شباكه 87 مرّة.

– اللاعب فريوي أيضا الوحيد الذي سجّل خماسية في مباراة واحدة، وكانت لِمصلحة المولودية وضد الضيف سريع غليزان، في الجولة الـ 21.

– بلقاسم يعيادن لاعب مولودية وهران مُسجّل أوّل هدف في بطولة الموسم المُنقضي، وفي الدقيقة 57 ضد المضيف شباب قسنطينة، في الجولة الأولى بِتاريخ الـ 22 من أكتوبر الماضي.

– رياض بن عياد مُوقّع آخر هدف، لِمصلحة وفاق سطيف وفي مرمى الزائر اتحاد العاصمة، عند الدقيقة الـ 66 من عمر مباراة لُعبت مساء الجمعة.

– الحاج بوقش أكبر لاعب يُسجّل في بطولة الموسم الحالي، وقد هزّ الشباك لِمصلحة نجم مقرة أمام الضيف فريق جمعية الشلف، بِرسم الجولة الـ 14. عِلما أن ابن أريزو (ولاية وهران) سيبلغ من العمر 39 سنة في ديسمبر المقبل، وسبق له أن ارتدى أزياء مولودية الجزائر واتحاد الحراش وسيدي بلعباس والبليدة ورائد القبة ووداد تلمسان، كما كانت له تجارب في الخليج وفي السعودية والإمارات تحديدا. أمّا مدّة عقده مع نجم مقرة فتنقضي في أكتوبر المقبل.

– ياسين تيتراوي من نادي البارادو أصغر لاعب يُسجّل هدفا، وكان ضد المضيف نجم مقرة، في إطار الجولة الرابعة. مع الإشارة إلى أن ابن المسيلة وقّع هدفه في الخريف الماضي وهو بِعمر 18 سنة و4 أشهر.

– المدافع شعيب كداد من شباب بلوزداد، أوّل لاعب يُطرد بِبطاقة حمراء، أمام الضيف شباب قسنطينة في الجولة الثانية.

– هشام مختار أول لاعب يُسجّل من ركلة جزاء، لِمصلحة اتحاد بسكرة في مرمى المضيف أمل الأربعاء، لِحساب الجولة الأولى.

– شمس الدين نساخ أوّل لاعب يُهدر ركلة جزاء، وذلك أمام الضيف شباب قسنطينة في الجولة الثانية، واللافت أن الحارس يحمل الاسم ذاته “شمس الدين” لكن بِلقب رحماني.