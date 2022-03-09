“بوكو حرام” يواصل عملياته الإرهابية.. ويهدّد “الخضر” في موقعة “دوالا”

قبل 15 يوما من مواجهة الكاميرون

سيكون المنتخب الجزائري في خطر كبير عند ملاقاة نظيره الكاميروني بتاريخ 25 مارس الحالي، برسم ذهاب الدور الفاصل من المباراة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر بداية من شهر نوفمبر القادم، وذلك بسبب تهديدات تنظيم “بوكو حرام” الذي يواصل أعماله الإرهابية في عدة مناطق من الكاميرون في 48 ساعة الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين وكذا المدنيين الأبرياء، وذلك بحسب العناوين المختلفة التي جاءت في عديد الصحف المحلية الصادرة أمس في العاصمة “ياوندي”.

ومعلوم أن كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي نظمت في الكاميرون في نسختها 33، كانت قد جرت وسط تهديدات عديد المنظمات الإرهابية في البلاد، وذلك لوقف العرس الكروي القاري، من خلال شنّ عديد الهجمات على المنتخبات المشاركة في الدورة، ومن ثم تكرار مأساة “كابيندا” التي حدثت في “كان” 2010 في أنغولا، من خلال الهجوم على حافلة المنتخب الطوغولي.

وتتواصل العمليات الإرهابية في الكاميرون، التي يشنها تنظيم “بوكو حرام”، حيث أسفرت آخر عملية شنّها التنظيم على أحد القواعد العسكرية شمال العاصمة “ياوندي” بالقرب من الحدود مع نيجيريا أول أمس الثلاثاء، عن مقتل جندي كاميروني وسقوط عديد الجرحى في المنطقة المسماة “وغلو”.

كما شنّ، الأربعاء ، ذات التنظيم الإرهابي هجوما على قرية “شيريبوري” الواقعة في مقاطعة “كولوفاتا” في إقليم “مايو صافا”، والذي أسفر عن جرح العديد من سكان القرية، إضافة إلى أسر عدد من شباب القرية، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها محافظ المقاطعة.

كما أكدت الصحافة الكاميرونية، الأربعاء ، أن تنظيم “بوكو حرام” كثف من عملياته الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد، والتي باتت تستهدف الثكنات العسكرية وكذا القرى التي الأهلة بالسكان، حسبما جاء في “فلاش إنفو”، التي أكدت أن “بوكو حرام” تستغل المناطق الحساسة في الكاميرون على غرار تلك المطلة على خليج غينيا، المفتوح على المحيط الأطلسي، فضلا عن المدن الواقعة على الحدود مع نيجيريا.