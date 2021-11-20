بولاية: تنتظرنا تحديات كبيرة.. وبلايلي من أفضل اللاعبين في إفريقيا

تحدث الدولي الجزائري فريد بولاية عن المنتخب الوطني والتحديات التي تنتظره في كأس إفريقيا المقبلة، والمباراة الفاصلة.

وقال بولاية في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة فريقه ميتز وضيفه بوردو: “لدينا منتخب جيد، ونملك لاعبين لهم إمكانات كبيرة، ومع المنتخب يمكنك كسب الخبرة والتطور”.

وأضاف بولاية: “المنتخب يضم لاعبين في المستوى، وهناك عناصر ممتازة تنشط في قطر، من بينها بلايلي الذي أعتبره من بين أفضل اللاعبين في إفريقيا في الوقت الحالي”.

وعن التحديات المقبلة لـ”الخضر”، قال لاعب ميتز: “تنتظرنا تحديات كبيرة سنسعى للتألق في كأس إفريقيا، وبعدها المباراة الفاصلة، ويجب أن نقدم الأفضل من أجل التأهل”.