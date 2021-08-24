بولاية خارج حسابات بلماضي في مباريات سبتمبر

فشل في تغيير الأجواء ومغادرة الدوري الفرنسي

سيكون الدولي الجزائري فريد بولاية، متوسط ميدان ميتز الفرنسي، خارج حسابات مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، وهذا بمناسبة المواجهتين الرسميتين أمام جيبوتي وبوركينا فاسو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022، مطلع سبتمبر القادم.

واصل بولاية غيابه عن ناديه ميتز مرة أخرى، بغيابه عن مباراة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي أمام نادي رامس لمعاناته من مشكل عضلي، في وقت أشار مدرب النادي الفرنسي فريديريك أنتونيتي، إلى أن استئناف بولاية للتدريبات لن يكون قبل أسبوع من الآن.

وأمام هذا الوضع سيكون المدرب بلماضي مجبرا على البحث عن بديل لبولاية، على الرغم من عودة متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر.

وأشارت بعض التقارير إلى أن صانع ألعاب شباب بلوزداد أمير سعيود يتواجد في القائمة الموسعة للمدرب جمال بلماضي، ويبقى اللاعب السابق للأهلي المصري أحد الخيارات المتاحة رفقة أسماء أخرى لخلافة بولاية.

وكان بولاية قد فرض نفسه الموسم الماضي كأحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي، بعد أن أسهم في 14 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 33 مباراة شارك فيها، كما تواجد الدولي الجزائري في المركز الـ12 في الترتيب الخاص بأفضل لاعبي الدوري الفرنسي، وفقا لتقييمات موقع “هوسكورد” المختص بالإحصاءات، بمعدل 7.22 من 10.

ورغب بولاية في تغيير الأجواء والرحيل عن نادي ميتز هذه الصائفة، غير أن قلة العروض مقارنة بطموحاته حطم آماله في الانتقال إلى فريق آخر والعودة بالدرجة الأولى إلى الدوري الاسباني “الليغا”.

وينتهي عقد بولاية مع نادي ميتز الفرنسي في جوان 2022، غير أن اللاعب كان يرغب في الرحيل عن النادي والدوري الفرنسي بصفة عامة هذه الصائفة، حيث قال في هذا السياق في تصريح سابق لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أريد الظهور في دوري جديد، أعتقد أن الدوري الإسباني يناسبني كثيرا، خاصة وأنني اكتسبت الخبرة اللازمة، ومستواي أصبح مستقرا منذ أن غيرت منصبي من جناح أيسر لصانع ألعاب.. أريد العودة إلى إسبانيا لتجاوز الذكرى السيئة التي عشتها مع جيرونا، حيث لم أنجح معه لأنني كنت مصابا”، وتابع: “أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي من أجل تغيير الألوان.. أطمح لمواصلة تطوري، والوصول للمستوى الذي كان يجب أن أصل إليه منذ سنوات، وعجزت عن ذلك بسبب كثرة الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها”.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للاعب تقدر بـ4 ملايين يورو والتي ارتفعت عطفا على الأداء الذي قدمه في الموسم المنصرم.