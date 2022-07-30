بولاية مرشح للعب بجوار فرحات في البطولة التركية

ألانيا سبور يفكر بدمج ثنائي جزائري لتدعيم خطه الأمامي

دخل الدولي الجزائري، فريد بولاية، دائرة اهتمام نادي ألانيا سبور التركي، الذي يريد انتدابه خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

كشفت، يوم أمس، مصادر إعلامية فرنسية عن رغبة نادي ألانيا سبو، خامس ترتيب البطولة التركية الموسم الماضي، في ضم صانع ألعاب نادي ميتز الفرنسي سابقا، فريد بولاية، خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت ذات المصادر، أن النادي التركي وضع تصورا خاصا لخط هجومه تحسبا للموسم المقبل، بدمج فريد بولاية مع مواطنه زين الدين فرحات لإنعاش الخط الأمامي لتشكيلة ألانياسبو،علما أن فرحات التحق بصفوف الفريق التركي الأسبوع الماضي في شكل صفقة انتقال حر، وهي نفس الصيغة التي تتفاوض بها إدارة النادي التركي مع بولاية الذي يوجد دون فريق بعد أن رفض تجديد عقده مع نادي ميتز الفرنسي الذي نزل إلى الدرجة الثانية.

للإشارة، فإن”بولاية” يملك عروضا عديدة من أندية أوروبية وخليجية، وهو مطلوب بكثرة من قبل الفرق السعودية التي تريد إغرائه بالأموال للالتحاق بالبطولة السعودية، إلا أن اللاعب يفضل عدم التسرع لأخذ أي قرار إلى غاية الحصول على عرض مناسب من كل الجوانب، رياضيا وماديا، خاصة أنه لا يزال قادرا على العطاء في المستوى العالي (29 عاما فقط)، كما أنه يدخل أيضا في حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأخير وجه له الدعوة إلى الخضر في عدة مناسبات سابقة.