بولاية وديلور يقودان التشكيلة المثالية الفرنسية

اختير الثنائي الجزائري فريد بولاية وأندي ديلور، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي حسب موقع “سوفاسكور” لموسم 2020/2021، عقب تألقهما الملفت للانتباه في “الليغ 1” منذ بدايته.

وجاء اختيار نجم نادي “ماتز”، بعد الموسم الرائع الذي قدمه، جعله يتحصل على تنقيط 7.47، فيما نال هداف نادي “مونبليه” بـ 15 هدفا ديلور تنقيط 7.42، جعلهما ضمن التشكيل المثالي للدوري الفرنسي لهذا الموسم.

بولاية مرشح بقوة للالتحاق بـ “ليل” الفرنسي

هذا، وقد أكدت مصادر صحفية اليوم، عن رغبة نادي “ليل” الفرنسي في التعاقد مع الجزائري فريد بولاية الموسم القادم، تحسبا للمشاركة في رابطة الأبطال الأوروبية.

حيث تحدثت جريدة “فرانس فوتبول”، عن وجود بعض الاتصالات الأولية بين فريد بولاية، وبطل الموسم المنقضي نادي “ليل” الفرنسي، الذي يريد تدعيم صفوفه بخيرة اللاعبين، تحسبا للمشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم القادم.

يذكر أن بولاية تمكن من تسجيل 6 أهداف، وتقديم 8 تمريرات حاسمة، جعلته محل طمع العديد من الأندية الفرنسية على غرار “ليل” و”ليون”.