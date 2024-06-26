بولاية يرحل عن الغرافة القطري

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو ..

أعلنت الأربعاء، إدارة نادي الغرافة القطري، رحيل الدولي الجزائري، فريد بولاية، عن الفريق، وهذا موسمين مميزين له مع الفريق.

ونشرت إدارة النادي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة فريد بولاية، أرفقتها بعبارة الشكر، وهذا نظير كل ما قدمه للفريق منذ التحاقه به سنة 2022.

بن عياد وبوزوق يقودان الرجاء لنهائي كأس المغرب

قاد اللاعبان الجزائريان، رياض بن عياد ويسري بوزوق، فريقهما، الرجاء البيضاوي، إلى نهائي كأس المغرب، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي أمام نادي مولودية وجدة، بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

وسجل بن عياد، الذي دخل كاحتياطي في المباراة، هدفين من أهداف فريقه الأربعة، قلب بهما نتيجة المباراة التي كانت لصالح مولودية وجدة بنتيجة 3 مقابل 2. حيث عدل بن عياد النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي الأول، ثم أضاف الهدف الثاني له والرابع لصالح فريقه، في الدقيقة 120، من الشوط الإضافي الثاني.

من جهته، شارك الجزائري الآخر في تشكيلة الرجاء، يسري بوزوق، أساسيا في اللقاء، وساهم رفقة مواطنه في قيادة الرجاء البيضاوي لتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن بوزوق وبن عياد، كانا حققا مع الرجاء لقب البطولة المغربية، بعد أن تصدرها النادي الأخضر والأبيض برصيد 72 نقطة، وبفارق نقطة عن الملاحق الجيش الملكي.

للإشارة سيواجه الرجاء البيضاوي، في نهائي كأس المغرب، منافسه الجيش الملكي.

سليماني ينفي عودته إلى البطولة الجزائرية

نفى الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، جملة وتفصيلا، الأخبار التي تحدثت عن عودته للعب في البطولة الوطنية، من بوابة فريقه السابق شباب بلوزداد. وجدد سليماني التأكيد على رغبته للبقاء في أوروبا أو الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأكد “سوبر سليم” أنه ما زال يطمح في مواصلة اللعب في المستوى الأعلى، مشيرا إلى وجود عدة عروض من أندية فرنسية وبلجيكية وسعودية.

يذكر، أن سليماني لعب الشطر الثاني من الموسم الماضي مع نادي مالينس البلجيكي، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

بن دريس يغادر ترجي مستغانم

قرر المدرب رضا بن دريس، وضع حد لعلاقته مع نادي ترجي مستغانم، الذي كان قاده هذا الموسم لتحقيق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد حوالي 25 سنة من مغادرة حظيرة الكبار.

وبحسب الأصداء الواردة من بيت ترجي مستغانم، فإن المدرّب بن دريس رفض مواصلة العمل في ظل عدم وجود ظروف ملائمة للعمل، وعدم استفادة خزينة النادي من أيّ دعم للانطلاق في عملية انتدابات اللاعبين، والتحضير للموسم القادم.