بولبينة على مشارف كبرى الدوريات الأوروبية

بعدما صنع الاستثناء في البطولة الوطنية

تؤكد كل المؤشرات أن الموسم الجاري سيكون الأخير بالنسبة للنجم الصاعد لنادي بارادو، وهداف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عادل بولبينة في البطولة الوطنية، ومن المنتظر أن تكون أوروبا وجهته القادمة.

بعدما صنع التميّز مع ناديه بارادو، خلال الموسمين الماضيين، باتت أيام عادل بولبينة معدودة في البطولة الوطنية، حيث ترشحه جل المصادر الصحفية للاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية على غرار الدوري البرتغالي، الهولندي ولم لا الأنجليزي، وهذا بالنظر للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها والتي تؤهله للعب في أوروبا.

ويوجد خريج مدرسة أكاديمية بارادو على مشارف عامه الثاني والعشرين، والذي سيبلغه في الثاني من ماي المقبل، وبعد خمس سنوات منها أربعة مواسم كاملة مع الفريق الأول، حان الوقت ليخوض تحديًا جديدًا في مسيرته.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن أندية من العيار الثقيل تسعى لضم اللاعب الموهوب هذا الصيف، على غرار سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي، وهال سيتي أو حتى بيرنلي الإنجليزيين، مع الإشارة إلى أن الأخير بات قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتقدم بفارق خمس نقاط قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

ورغم الاتفاق الحاصل في مستوى وإمكانيات اللاعب الشاب، إلا أن بعض المراقبين يفضلون انتقاله إلى بطولة متوسطة مثل البطولة البرتغالية أو الهولندية فيما يبدون تخوفًا من عدم انسجام أسلوبه الفني والمهاري مع الطابع البدني الصارم الذي يميز الكرة الإنجليزية التقليدية، خاصة في حال انضمامه لفريق يعتمد أسلوب لعب “بريطانيًّا”.

ورغم ذلك، لا يستبعد أن يسلك بولبينة مسارًا مشابهًا لما صنعه رياض محرز قائد “الخضر”، حين بزغ نجمه مع ليستر سيتي، قادمًا من دوري الظل الفرنسي، قبل أن يبصم على مسيرة استثنائية بعدها مع مانشستر سيتي وحاليا يتقمص ألوان نادي الأهلي السعودي.

وفي انتظار اتضاح وجهته النهائية، لا يستبعد أيضًا بقاء بولبينة الذي يلقب بـ “خليفة بلايلي” في الجزائر لموسم إضافي، وربما مع شبيبة القبائل، تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب 2025 مع المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدير الفني مجيد بوقرة.