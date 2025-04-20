بولبينة وأخريب وأناتوف مرشّحون للاحتراف بأوروبا الموسم القادم

البطولة الجزائرية تبقى ولادة مواهب شابة

رشّحت مصادر إعلامية متخصّصة، أن تواصل البطولة الوطنية تصدير اللاعبين للاحتراف في الخارج، مؤكدا أن ثلاث مواهب شابة تتألق هذا الموسم مع أنديتها في الرابطة الأولى ستغادر نحو أوروبا أو مختلف البطولات العربية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع “العربي الجديد”، أن هناك ثلاثة لاعبين شباب من الدوري الجزائري لكرة القدم، سيغادرون بنسبة كبيرة فرقهم في الميركاتو الصيفي المقبل لخوض تجارب احترافية، ويتعلق الأمر بنجم نادي بارادو وهداف البطولة عادل بولبينة (21 عاماً)، وموهبة نادي شبيبة القبائل لحلو أخريب (19 عاماً)، إضافة إلى لاعب نادي مولودية الجزائر مسلم أناتوف (18 عاماً) الذي يكتفي حالياً بالمشاركة مع الفريق الرديف.

وبحسب ذات المصدر، فإن عدداً من الأندية الأوروبية تراقب عادل بولبينة الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً، ويتعلق الأمر بأندية هال سيتي الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، إضافة إلى أندية فرنسية مثل بريست ولانس.

وبخصوص موهبة شبيبة القبائل لحلو أخريب، أكد الموقع العربي أنه سيُسافر نهاية الموسم الجاري لإجراء تجارب مع أندية فرنسية مثل مونبلييه ونيس ولوهافر، مشيرا أيضا إلى اهتمام أندية فرنسية من الدرجة الثانية بخدماته، على غرار كليرمون فوت وغانغون.

أما مسلم أناتوف، ورغم أنه عاد حديثا من إصابة بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب قطع في أربطة الركبة، إلا أن ذلك لم يمنع حصوله على اهتمام من قبل أندية سعودية وكذلك فيتوريا غيماريش البرتغالي، وهذا في انتظار أن يؤكد عودته إلى مستواه عبر الفريق الأول لناديه مولودية الجزائر، وكذلك منتخب الجزائر لأقل من 20 عاما، الذي انضم إليه في التربص الأخير.