بولبينة يطمح ليكون هداف الدوري القطري

سجّل هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين

تألق اللاعب السابق لنادي بارادو عادل بولبينة مع فريقه الدحيل الذي أنضم له في الميركاتو الصيفي في اللقاء الأخير له ضد نادي العربي حيث سجّل هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين ليقود فريقه إلى انتصار تاريخي 8-1 في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر 2025-2026.

ونال بولبينة جائزة رجل المباراة بعد أن قدّم 4 إسهامات تهديفية في الانتصار العريض على العربي، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 51 و68، وصنع هدفين في الدقيقتين 39 و60،ليطردالنحس الذي لازمه في هز الشباك بالجولات الأربعة الأولى من دوري نجوم قطر، ليتمكن أخيرًا من التسجيل وافتتاح عداده التهديفي في المسابقة القطرية.

قال اللاعب في تصريحات خاصة لموقع وين وين بعد المباراة: “كنا نهدر الفرص في المباريات السابقة، لكن الحمد لله اليوم اغتنمنا كل الفرص، وكنا قادرين على الخروج دون استقبال هذا الهدف…أطمح لأن أكون هداف الدوري القطري هذا الموسم، لكن يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن نقول الحمد لله على كل شيء”.

واختتم عادل حديثه قائلًا: “حققنا 3 نقاط مهمة، وإن شاء الله سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ونستمر على نسق الفوز، إن شاء الله سنعود بقوة، ومباراة العربي هي البداية”.

وانتقل عادل إلى الدحيل مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي بارادو مقابل نحو أربعة ملايين يورو، مفضلًا التنافس في كرة القدم القطرية عن عروض من أندية أوروبية متوسطة.