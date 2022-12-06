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بولتون ينوي الترشح للرئاسة لمنع عودة ترامب إلى البيت الأبيض

الشروق أونلاين
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بولتون ينوي الترشح للرئاسة لمنع عودة ترامب إلى البيت الأبيض
أرشيف
جون بولتون إلى جانب ترامب

قال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الإثنين، إنه سيفكر في الترشح للرئاسة لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز”  إنه يفكر في خوض السباق الرئاسي “لإيقاف بعض الأشياء التي يفعلها ترمب بالحزب الجمهوري”، ضمن أسباب أخرى.

ولم يحدد بولتون جدولاً زمنياً بشأن الموعد الذي قد يعلن فيه رسمياً تدشين حملته الانتخابية، ولكنه قال إنه “قد يكون أقرب مما يعتقد البعض”.

وحتى الآن، يعد ترمب المرشح الجمهوري الكبير الوحيد الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024.

وعمل بولتون ضمن إدارة ترمب، ولكنه أُقيل به في عام 2019 بعد صدامه مع الرئيس. وفي كتابه الذي نُشر في 2020، أكد بولتون أن ترمب “يشكل خطراً على البلاد”، ما أدى إلى تأجيج صراعاته مع الإدارة السابقة.

وهاجم مستشار الأمن القومي السابق تصريحات ترمب الأخيرة، التي دعا فيها إلى تعليق الدستور الأميركي، على خلفية نشر “ملفات تويتر”، التي زعمت بوجود “قمع لحرية التعبير” خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

واعتبر بولتون أن تصريحات ترمب “نازعة للأهلية” في الترشح إلى الرئاسة، قائلاً: “لكي تكون مرشحاً للرئاسة، لا يمكنك سوى القول إنك تدعم الدستور، وأنك تعارض الأشخاص الذي يقوضونه”.

ودعا مستشار الأمن القومي السابق باقي المرشحين الجمهوريين المحتملين إلى مواجهة ترمب، واستنكار تصريحاته بشأن الدستور.

وقال: “أود أن أسمع تصريحات واضحة ومباشرة من قبل جميع المرشحين الجمهوريين المحتملين (..) تستنكر بشكل صريح” تصريحات ترمب، مضيفاً: “إذا لم أر ذلك، سأفكر جدياً في خوض الانتخابات”.

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