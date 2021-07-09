بولحية حاضر في النهائي.. وهكذا حفّز مسؤولو الشبيبة اللاعبين

حملت الحصة التدريبية التي أجراها فريق شبيبة القبائل، الخميس بالبنين، أخبارا سارة لأنصار شبيبة القبائل، بانضمام المهاجم زكرياء بولوحية إلى التدريبات الجماعية، حيث خاض اللاعب الحصة التدريبية كاملة مع زملائه دون أي مشكل.

عودة المهاجم بولحية إلى التدريبات أراحت الطاقم الفني كثيرا، خاصة وأن بولحية يعد قطعة أساسية في هجوم الشبيبة.

وكان بولحية مرشحا بنسبة كبيرة لأن يكون أكبر الغائبين عن النهائي، بعد الإصابة التي تلقاها على مستوى الركبة اليمنى، في لقاء فريقه أمام شبيبة الساورة لحساب الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى.

وبذل الطاقم الطبي لـ”الكناري” مجهودات كبيرة، لتجهيز اللاعب قبل مباراة الرجاء، المرتقبة السبت بداية من الساعة الثامنة ليلا، واكتفى بولحية بالتدريبات الفردية مع المحضر البدني والخضوع لحصص علاج، قبل أن يتمكن في ظرف أسبوع من التعافي نهائيا من الإصابة، لتبقى مشاركته أساسيا بيد المدرب “دنيس لافان”، الذي يملك تعدادا مكتملا قبل المواجهة، وهذا ما يتيح له كل الخيارات لوضع الخطة المناسبة.

من جهة أخرى، يعمل مسؤولو الشبيبة، على تحفيز لاعبيهم قبل النهائي، حيث أكد الناطق الرسمي للفريق مولود عيبود في تصريحات له صبيحة اليوم للإذاعة الوطنية، أن مسؤولي الفريق يعملون على التأكيد للاعبين على أنهم على موعد مع دخول التاريخ بإضافة النجمة الثامنة لخزائن النادي.

وعلى الصعيد الشخصي ذكروا اللاعبين بأن النهائي الإفريقي، فرصة لهم على الصعيد الشخصي لأن يكونوا تحت مجهر العديد من المناجرة الذين يحضرون خصيصا لهذه المباراة لانتقاء العصافير النادرة، وأضاف عيبود أن وجود أكبر مسؤولي الكرة الإفريقية والمناجرة حافز لبذل المجهودات اللازمة للظفر بالكأس، لتشريف الكرة الجزائرية.

وأجرى فريق شبيبة القبائل أمس الخميس أول حصة تدريبية له في “بورتو نوفو” على ملعب شارل ديغول، على أن يختتم أمسية اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الرجاء البيضاوي، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي تدخل النهائي.