بولحية يردّ على إدارة ماتز

رفض اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية عرضا من إدارة ناديه ماتز الفرنسي، فحواه تجديد العقد.

ويرتبط صانع الألعاب فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وقال المسؤول برنار سوران رئيس نادي ماتز الفرنسي في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها لِإذاعة “فرانس بلو”: “لن يُمدّد فريد بولحية عقده مع فريقنا ماتز. فاتحناه بِشأن هذا الأمر في الفترة القليلة الماضية ورفض. لا توجد مفاوضات جديدة معه حاليا”.

وكان فريد بولحية قد صرّح في تاريخ سابق للصحافة الفرنسية، بِأنه يرغب في الالتحاق بِنادٍ يُشارك في رابطة أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

ويُعوّل فريد بولحية على مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِالكاميرون ما بين الأحد المقبل والـ 6 من فيفري القادم، لِرفع أسهمه في سوق الانتقالات، والظفر بِعقدٍ احترافي يُلبّي طموحاته.

وكان فريد بولحية قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، من عمر المواجهة الودّية لـ “الخضر” أمام غانا، بِقطر مساء الأربعاء. بديلا لِزميله ياسين براهيمي، وحينها كان المنتخب الوطني مُتفوّقا بِهدف لِصفر، قبل أن يُنهي المباراة بِانتصار حصيلته ثلاثية نظيفة.