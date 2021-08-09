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رياضة

بولحية يرفض تجربة تايدر

علي بهلولي
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بولحية يرفض تجربة تايدر

رفض اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية عرضا مُغريا، من فريق ينتمي إلى بطولة الولايات المتّحدة الأمريكية لكرة القدم.

ويُريد فريد بولحية الانتقال إلى فريق أوروبي، يخوض المنافسات القارية نسخة 2021-2022. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الإثنين. وهو أحد أسرار رفضه المُقترح الأمريكي، دون أن تكشف عن اسم النادي الذي يرغب في انتداب الدولي الجزائري.

وربّما يعتقد فريد بولحية أيضا أن انتقاله إلى بطولة بلد “العمّ سام”، سينعكس سلبا على مستواه الفني، ويفقد منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري. مثلما كان الشأن مع متوسط الميدان سفير تايدر، لمّا انضمّ إلى فريق إمباكت مونريال الكندي (2018-2020)، الذي ينشط في بطولة البلد الجار أمريكا.

ويرتبط صانع الألعاب فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن الدولي الجزائري يُصرّ على الرّحيل هذه الصّائفة.

وقدّم فريد بولحية عروضا فنية مُحترمة مع فريق ماتز في الموسم الماضي، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في البطولة الفرنسية.

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