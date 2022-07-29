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رياضة

بولحية يقترب من فرحات

علي بهلولي
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بولحية يقترب من فرحات

تتفاوض إدارة نادي ألانيا سبور التركي هذه الأيّام مع مُمثّلي أعمال فريد بولحية، من أجل انتداب اللاعب الدولي الجزائري.

وكانت مدّة عقد صانع الألعاب بولحية (29 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي، انقضت في الـ 30 من جوان الماضي.

وفضلا عن نادي ألانيا سبور، ترغب بعض الأندية الخليجية في الاستفادة من خدمات بولحية، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية وتركية صادرة الجمعة.

وفي حال انتقاله إلى نادي ألانيا سبور التركي، يكون فريد بولحية قد التحق بِمواطنه زين الدين فرحات.

وكان متوسط الميدان فرحات (29 سنة) قد انضمّ في الأيّام القليلة الماضية إلى نادي ألانيا سبور، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024. قادما من فريق نيم الفرنسي.

وبِخصوص نادي ألانيا سبور، فقد تموقع في المركز الخامس ضمن لائحة ترتيب البطولة التركية للموسم المُنقضي.

وتنطلق البطولة التركية للموسم الجديد، في الخامس من أوت المقبل.

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