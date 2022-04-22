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رياضة

بولحية يواصل الغياب عن الإمارات الإماراتي بسبب الإصابة

ن. ب
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بولحية يواصل الغياب عن الإمارات الإماراتي بسبب الإصابة

استمر غياب المهاجم الجزائري زكرياء بولحية عن فريق الإمارات الإماراتي، قبل المواجهة المرتقبة مع الوصل، السبت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإماراتي للمحترفين، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وقال المركز الإعلامي لنادي الإمارات إن “اللاعب الجزائري لا يزال يعاني إصابة قد لحقت به، بينما يغيب اللاعبان الآخران بسبب شروط الإعارة من نادي الوصل، التي تنص على عدم خوض اللاعبين للمباراة أمام فريقهما السابق، وهو ما يعني افتقاد الفريق ثلاثة عناصر مهمة في مباراة الوصل”.

ويبحث الإمارات عن الفوز فقط أمام الوصل في مباراة اليوم، رغم صعوبة المهمة، حيث لا يزال يتذيل ترتيب جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، ويجب عليه تحقيق الفوز في أربع مباريات على أقل تقدير من المباريات المقبلة، مع انتظار نتائج الفرق المنافسة على البقاء.

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