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رياضة

بولحية يُطمئن مدرب ماتز وبلماضي

علي بهلولي
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بولحية يُطمئن مدرب ماتز وبلماضي

عاد اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية إلى أجواء التدريبات، مع زملائه في فريق ماتز الفرنسي.

ورغم أن فريق ماتز خاض خمس مقابلات بِرسم بطولة فرنسا للموسم الجديد، إلّا أن متوسط الميدان الهجومي بولحية غاب عن هذه المواجهات، بِداعي إصابة عضلية تعرّض لها في أوت الماضي.

ولم تذكر صحيفة “لو ريبوبليكان لوران” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الخميس، إن كانت هذه العودة مُرادفة لِمشاركة بولحية في مباراة فريقه ماتز والمضيف نادي ستراسبورغ، من عدمه.

وتُجرى مقابلة ستراسبورغ وماتز مساء هذا الجمعة، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة “اللّيغ 1”.

وفضلا عن ناديه ماتز، ستكون هذه العودة أيضا مُفيدة للمنتخب الوطني الجزائري، في مواجهتَي النيجر خلال النصف الأوّل من أكتوبر المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. عِلما أن فريد بولحية غاب عن مقابلتَي جيبوتي وبوركينا فاسو مطلع الشهر الحالي، بِداعي الإصابة المذكورة أعلاه.

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