بولحية يُفسّر سبب عدم تغيير الوجهة في الصيف الماضي

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية إلى سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في أحدث ظهور إعلاميٍّ له.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022.

وقال بولحية إنه لم يرغب في الانتقال إلى فريق جديد في الصيف الماضي، بِسبب عدم استجابة المُقترحات التي استلمها للشروط التي ضبطها سلفا.

وكان الدولي الجزائري مُصرّا على ترك نادي ماتز، شريطة أن ينضمّ إلى فريق يخوض رابطة أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. بعد أن تألّق في بطولة فرنسا للموسم المُنقضي، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط.

وأضاف بولحية في تصريحات نشرتها جريدة “لاست ريبوبليكان” الفرنسية، الخميس، أنه سيجتهد لِتشريف ألوان نادي ماتز في الموسم الجديد، وتحقيق الأهداف المُسطّرة من قبل إدارة النادي والجهاز الفني.

وخاض بولحية أوّل مباراة رسمية له في الموسم الجديد مع فريقه ماتز، بِتاريخ الـ 22 من سبتمبر الحالي. بعد غياب بِداعي إصابة تعرّض لها في شهر أوت الماضي. عِلما أنه لُعبت 8 جولات من عمر البطولة الفرنسية نسخة 2021-2022.

ولا يُستبعد أن يُشارك فريد بولحية مع المنتخب الوطني الجزائري ضد النيجر، في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022. بعدما غاب عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو في مطلع الشهر الحالي، بِداعي الإصابة.