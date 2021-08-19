بولخراص يصل إلى تيزي وزو لتفقد وضعية شبكات الكهرباء والغاز

حل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، الخميس، بولاية تيزي وزو من أجل تفقد وضعية شبكات الكهرباء والغاز بعد الحرائق التي شهدتها الولاية وكذا الوقوف على مستوى الإنجاز.

وحسب بيان لمؤسسة سونلغاز فقد حل لولخراص بالولاية مرفوقا بوفد رفيع المستوى من مسيري شركات سونلغاز، و الأمين العام للكوفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تفقد وضعية شبكات الكهرباء والغاز بعد الحرائق المهولة التي مست الولاية والحقت اضرارا جسيمة بالشبكات وبمستوى التزويد بالطاقة في الولاية.

كما سيقف بولخراص على مستوى الانجاز فيما يتعلّق بإعادة الخطوط حيز الخدمة. يضيف البيان.