بولمرقة: ” خيبة الأولمبياد ليست نهاية العالم..”

بعد طول انتظار، نشطت رئيسة البعثة الجزائرية إلى ألعاب طوكيو، حسبة بولمرقة، ندوة صحفية للحديث عن المشاركة الجزائرية..

وقالت بولمرقة لدى تطرقها إلى الحصيلة المخيبة للجزائر في أولمبياد طوكيو: ” هذه ليست نهاية العالم، أخفقنا في دورات من قبل، وحققنا بعدها نتائج جيدة، لذا الآن علينا أن نبحث عن المشاكل الحقيقية، والعمل على إيجاد حلول، وليس تحويل الأمر إلى مسألة شخصية”.

من جهة أخرى اعتبرت، رئيس البعثة الجزائرية إلى الأولمبياد، أنه تم تهويل الكثير من الأمور، في وقت تصنف بعض الأخطاء الصغيرة المرتكبة في خانة العادي، في مثل هذه الألعاب.

من جهته تطرق الأمين العام للجنة الأولمبية خير الدين برباري، إلى عدة قضايا كانت أثيرت عن المشاركة الجزائرية، بما فيها قضية نورين الذي قال بشأنها:” نحن ملتزمون بالميثاق الأولمبي، واللجنة الأولمبية الدولية، استندت إلى تصريحاته بالمقاطعة”.

وأضاف برباري: ” لم نتخل عن فتحي نورين، ونحن هنا من أجل مرافقته، وسنكون سندا له ولكل الرياضيين”.

ويجتمع الأربعاء وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سباق مع مدربي الرياضيين المشاركين في طوكيو، للوقوف على أسباب الخيبة، بعدما استمع الاثنين إلى مشاكل الرياضيين.