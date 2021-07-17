بولمرقة ومرسلي وسلطاني ومراح ومخلوفي أهدوا الذهب الأولمبي للجزائر

نالت 17 ميدالية منها 5 ذهبيات كلها بفضل ألعاب القوى والملاكمة والجيدو

شهدت مشاركة الجزائر في 13 دورة سابقة من الألعاب الأولمبية انحصار مجال التألق على رياضات محدودة، وفي مقدمة ألعاب القوى والملاكمة والجيدو التي ساهمت في إحراز 17 ميدالية، منها 5 ذهبيات، حيث عرف كل من مرسلي وبولمرقة ومراح ومخلوفي والبقية كيف يصنعون ربيع الجزائر في الأولمبياد، في انتظار ما ستفرز فيه المشاركة رقم 14 بمناسبة ألعاب طوكيو التي تنطلق هذا الجمعة.

يصف الكثير من المتتبعين لمسيرة الجزائر في الدورات الأولمبية بالمتوسطة، وفي أغلب المناسبات بالمخيبة، قياسا بالإمكانات الموفرة من جهة، وعدد الرياضيين المشاركين الذين وصلوا أحيانا أرقاما قياسية، دون أن يترجم ذلك بالصعود إلى منصات التتويج. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة الثالثة عربيا من حيث التتويجات، وراء مصر والمغرب، فيما تحتل المرتبة السادسة وسط بلدان القارة السمراء، وسط سيطرة واضحة لجنوب إفريقيا.

أول تتويج بعد 20 سنة من الاستقلال وبولمرقة أول من منحت الذهب

ودشنت الجزائر أول مشاركة لها في الألعاب الأولمبية بعد عامين من الاستقلال، كان ذلك في دورة طوكيو 64، برياضي واحد هو محمد لزهاري الناشط في رياضة الجيمناستيك. وفي الدورة الموالية بالمكسيك، شاركت الجزائر بـ 3 رياضيين، لكن بمشاركة شكلية ودون تتويج، وهو السيناريو الذي طبع الدورات الموالية التي عرفت ارتفاعا في عدد الرياضيين المشاركين وغياب كلي للميداليات، حيث انتظر الجزائريون إلى غاية دورة لوس أنجلس 1984 التي عرفت إحراز ميداليتين برونزيتين بفضل الملاكمين موسى مصطفى ومحمد زاوي، بمشاركة وفد يضم 32 رياضي، لتدخل الجزائر في مرحلة فراغ إلى غاية دورة برشلونة 92 التي عرفت تألق العداءة حسيبة بولمرقة التي أهدت الجزائر أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، وهذا عقب فوزها بسباق 1500 متر سيدات، فيما ضيع نورالدين مرسلي ذات المكسب في سباق النهائي بطريقة مفاجئة وصادمة، موازاة مع تألقه في التجمعات الدولية والبطولات العالمية، ولو أنه عرف كيف يرد الاعتبار لنفسه، بعدما فاز بالذهب في دورة أطلنطا 96، وهي ذات الدورة التي عرفت تتويج الملاكم حسين سلطاني بالذهب بعدما أحرز البرونزية في دورة 92، كما عرفت دورة أطلنطا أيضا إحراز البرونزية بفضل الملاكم محمد بحاري.

دورة سيدني الأحسن تتويجا ودورة أثينا بيد فارغة

وفي دورة سيدني 2000، نالت الجزائر 5 ميداليات بمختلف الألوان، في مسيرة كانت الأفضل على مر المشاركات السابقة، بفضل نورية بنيدة مراح التي نالت الذهب في سباق 1500 متر سيدات، وعلي سعيدي سياف الذي نال الميدالية الفضية في سباق 500 متر، قبل أن تسحب منه بسبب تعاطيه المنشطات، ونال جبير سعيد قرني الميدالية البرونزية في سباق 800 متر، والكلام ينطبق على عبد الرحمان حماد في القفز العالي، ومحمد علالو في الملاكمة.

في المقابل، خيبت البعثة الجزائرية الظن في دورة اثينا 2004 بعدما خرجت بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها رغم مشاركتها ب 61 رياضي، في الوقت الذي اكتفت بميداليتين في دورة بكين 2008، بفضل المصارع عمار بن يخلف الذي نال الميدالية الفضية، وإحراز صورية حداد البرونزية في الجيدو.

وكانت دورة لندن 2012 مناسبة للتتويج بالميدالية الذهبية بفضل العداء توفيق مخلوفي في سباق 1500 متر، وهي الميدالية الوحيدة للجزائر في هذه الدورة، وكان بمقدور هذا الأخير تكرار السيناريو في ألعاب ريو 2016، لكنه اهدى الجزائر في النهائية فضيتين، الأولى في سباق 800 متر وأخرى في سياق 1500 متر، كما يعول الكثير على ابن سوق اهراس لبعث الفرحة مجددا خلال دورة طوكيو، وهذا رغم الظروف التي مر بها من الناحية الصحية وبسبب مخلفات كورونا، إضافة إلى طموح رياضيين آخرين يريدون رفع التحدي في رياضات ألعاب القوى والجيدو والملاكمة.

ومعلوم أن 17 ميدالية التي نالتها الجزائر خلال مشاركاتها في الألعاب الأولمبية قد كانت بفضل رياضات العاب القوى التي كان لها حصة الأسد بـ 9 ميداليات والملاكمة ب 6 ميداليات وأخيرا الجيدو بميداليتين.

ميداليات الجزائر في الألعاب الأولمبية

الميداليات الذهبية

حسيبة بولمرقة: ألعاب القوى 1500 متر (برشلونة-1992)

نور الدين مرسلي: ألعاب القوى 1500 متر (أطلنطا-1996)

حسين سلطاني: الملاكمة 57-60 كلغ (أطلنطا 1996)

نورية بنيدة مراح: ألعاب القوى 1500 متر (سيدني-2000)

توفيق مخلوفي: ألعاب القوى 1500 متر (لندن 2012)

الميداليات الفضية

علي سعيدي سياف: ألعاب القوى 5000 متر (سيدني-2000)

عمار بن يخلف: الجيدو أقل من 90 كلغ، (بكين 2008)

توفيق مخلوفي: ألعاب القوى 800 متر (ريو 2016)

توفيق مخلوفي: ألعاب القوى 1500 متر (ريو 2016)

الميداليات البرونزية

محمد زاوي: الملاكمة 71-75 كلغ (لوس أنجلس-1984)

مصطفى موسى: الملاكمة 75-81 كلغ (لوس أنجلس-1984)

حسين سلطاني: الملاكمة 54-57 كلغ (برشلونة-1992)

محمد بحاري: الملاكمة 71-75 كلغ (أطلنطا-1996)

جبير سعيد قرني: ألعاب القوى 800 متر (سيدني-2000)

عبد الرحمن حماد: ألعاب القوى القفز الطويل (سيدني-2000)

محمد علالو: الملاكمة 60-63 كلغ (سيدني-2000)

صورية حداد: الجيدو أقل من 52 كلغ (بكين 2008)