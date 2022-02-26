بولندا ترفض مواجهة روسيا في الملحق المؤهل لمونديال قطر

قرر منتخب بولندا بقيادة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي عدم مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 ، بسبب غزو روسيا للأراضي الأوكرانية..

قال سيزاري كوليزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم : “بسبب هجوم روسيا العدواني على أوكرانيا، لا ننوي خوض مباراة فاصلة ضد روسيا هذا هو القرار الصحيح الوحيد”.

أما قائد المنتخب ليفاندوفسكي، فقال: “إنه القرار الصحيح، لا أستطيع حتى أن أتخيل لعب مباراة مع المنتخب الروسي في موقف لا يزال فيه الصراع مستمرا في أوكرانيا، اللاعبون والمشجعون الروس ليسوا مسؤولين عن هذا ولكن لا يمكننا ذلك”.

ويأتي قرار منتخب بولندا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل مباريات الأندية الروسية والمنتخب الروسي خارج أراضيها، مثلما تم نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بيطرسبورج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.