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رياضة

بولونيا الإيطالي يريد بوداوي

ع. ع
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بولونيا الإيطالي يريد بوداوي

 رشّحت تقارير صحفية فرنسية، لاعب الخضر ونادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، للالتحاق بالكالتشيو الايطالي من بوابة نادي بولونيا.

وكان موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي، قد تحدث بحر الأسبوع الجاري، عن اهتمام مسؤولي بولونيا بخدمات الدولي الجزائري، تحسبا لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي، وأوضح موقع “لي ترانسفير” الفرنسي، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن بوداوي، مرشّح بقوة للرحيل عن أسوار نادي الجنوب الفرنسي الصيف الجاري.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن مسؤولي النادي الإيطالي، مستعدون لتقديم عرض بقيمة سبعة ملايين أورو، للفوز بصفقة بوداوي، الذي مدّد عقده مع نيس إلى صيف 2027 شهر جانفي الفارط.

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