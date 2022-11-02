بوليساريو لهلال: كان عليك القلق من تقارير استغلال القصر وليس أطفال المخيمات

رد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار، على تصريحات مندوب المغرب عمر هلال بشان وضع أطفال المخيمات بأنه كان عليه القلق من تقارير الخارجية الأمريكي حول الاستغلال الجنسي للقصر في المملكة بدل أبناء الشعب الصحراوي.

وأكد عمار أن تصريحات هلال عقب قرار مجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، هي مجرد فصل جديد من الحركات البهلوانية البائسة المعدة أصلاً للاستهلاك الداخلي لا غير.

وحسبه “دأبت دولة الاحتلال منذ مدة طويلة على الترويج لها بخصوص وجود “التجنيد القسري للأطفال” في مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث غالباً ما تلجأ إلى التلاعب بالصور واستخدام صور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن “العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية موجودة في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم يوماً أي أحد منها الادعاءات المغربية المضللة”.

وتابع: بدلاً من الترويج لادعاءات لا أساس لها حول الأطفال الصحراويين، كان ينبغي على مندوب دولة الاحتلال المغربي أن يشعر بالقلق البالغ والعار إزاء وضع الكثير من الأطفال في بلده الذين يتم استغلالهم حيث “يقوم بعض الأجانب، وخاصة من أوروبا والشرق الأوسط، بممارسة سياحة الجنس مع الأطفال في المدن المغربية الكبرى”، وفقاً لتقرير الاتجار بالأشخاص الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في جويلية 2022.

وقال محمد عمار استمراراً لمحاولة النظام المغربي اليائسة للتشويش على الكفاح التحريري المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، والذي دخل مرحلة جديدة منذ 13 نوفمبر 2020، زعم مندوب دولة الاحتلال بأن هناك علاقات عسكرية بين جبهة البوليساريو وأطراف أجنبية مستشهدا بصور لمعدات حربية أثبت المختصون بالدليل على أن مصدر صنعها هو غير ما يدعيه المندوب المهوس بالتلفيق.

هلال وتاريخ البوليساريو.. وثيقة تاريخية تفضح ممثل النظام المغربي

تحولت تصريحات عمر هلال ممثل المغرب بالأمم المتحدة حول كون جبهة البوليساريو صنيعة جزائرية، إلى مادة دسمة للسخرية عبر الشبكات، أين واجهه ناشطون بوثيقة مغربية تعود لعام 1973 تصف مقاتلي الجبهة بـ “المقاومين ضد الاستعمار الاسباني”.

وأخرج ناشطون وثيقة تاريخية هي عبارة عن قصاصة ورقية للعدد 8439 من سنة الإصدار 27 وذلك بتاريخ: 7 أوت 1973 الموافق لـ 7 رجب عام 1393 هجرية من مجلة العلم لسان حال حزب الاستقلال صاحب الطرح التوسعي للمملكة .

والخبر المنشور جاء تحت عنوان “المناضلون يقاومون الأستعمار الإسباني في الصحراء الغربية المحتلة”، وينقل خبرا عن بيان لجبهة البوليساريو، حول اشتباك مع جنود الاستعمار الاسباني خلف قتيلا وجرحى، فضلا عن رسائل من الجبهة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع بالمنطقة.

واعتبر أصحاب هذه المنشورات أن هذه الوثيقة، كافية للرد على البروباغندا، التي يروج لها هلال كل مرة حول جبهة البوليساريو التي تأسست كحركة تحرر عام 1973، لمواجهة الاستعمار الاسباني الذي طردته من المنطقة، وواصلت كفاحها بعد مغادرة مدريد وعقدها صفقة مع النظام المغربي لتسليمه الاقليم الذي يحتله إلى غاية اليوم.

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: ديبلوماسية بوريطة وهلال الشاذة جعلتنا أضحوكة العالم

وفي سبتمبر 2021، صف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الدكتور أحمد ويحمان سلوك ديبلوماسية بلاده بالشاذ وأنها حولت المغرب إلى أضحوكة العالم.

واستدل ويحمان في مقال له بعنوان “شذوذ جديد في ديبلوماسيتنا من التطبيع فصاعدا ليس أمامنا سوى الخسائر .. هذه أولاها .. والقادم أفظع” ما وصلت إليه الديبلوماسية المغربية بما جاء في حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال لقاء له مع صحفيي هسبريس “، حيث أكد بأن ما قاله عمر هلال، السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، حول تقرير المصير في منطقة القبايل الجزائرية، “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.

واستطرد ويحمان قائلا “إنه شذوذ آخر عن القاعدة في الديبلوماسية بكل أنحاء العالم فالقاعدة هنا تقول بأن كل مندوب دائم لبلد ما في المنتظم الأممي هو الناطق باسم بلده والمعبر عن مواقفه هذه هي القاعدة.

واضاف ويحمان “وتشاء “النظرية” الهلالية، في ” المدرسة ” البوريطية إلا أن تجعل من المغرب الشاذ عن القاعدة العامة”.

وتابع ويحمان قائلا “فعين المسخرة هي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المفترض، دستوريا، أنه رئيس وزير الخارجية ورئيس عمر هلال مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة يتبرأ مما قاله مندوب المغرب في المنتظم الأممي ويقول بالحرف بأنه “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.

وتساءل ويحمان إن كان ما قاله عمر هلال، مندوب المغرب في الأمم المتحدة، “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية” فما هي هذه الدولة التي يتحدث عمر هلال باسمها ؟

وختم ويحمان مقاله بالقول “هذا هو وجه آخر للشذوذ في ديبلوماسيتنا . ووجه المسخرة هو أنه يأتي، هذه المرة، ليس من معارض او على لسان محلل من المحللين، وإنما من رئيس الحكومة نفسه !”.