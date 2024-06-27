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بوليفيا.. إقالة قائد الجيش واعتقاله بعد محاولة انقلاب

الشروق أونلاين
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بوليفيا.. إقالة قائد الجيش واعتقاله بعد محاولة انقلاب
وكالات

أوقفت الشرطة البوليفية الأربعاء قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا، وذلك بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي إثر تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة.

وقاد زونيغا قوة عسكرية حاولت اقتحام القصر الرئاسي في تحرّك لقي إدانات إقليمية ودولية.

وجاء توقيف قائد الجيش بعيد انسحابه ورجاله من ميدان موريلو في لاباز بعدما سيطروا عليه خلال النهار، ووضعوا عربات مدرّعة أمام القصر الرئاسي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، تجمعت وحدات عسكرية بقيادة سونيغا في ساحة بلازا موريلو المركزية حيث يوجد القصر الرئاسي والبرلمان، حيث اقتحمت مركبة مدرعة مدخل القصر واندفع عدد من الجنود إلى الداخل.

وكان الرئيس البوليفي قد دعا، الأربعاء، إلى “التعبئة لصالح الديمقراطية ضد الانقلاب” بعد أن تمركز جنود ومركبات عسكرية حول المباني الحكومية في مدينة لاباز، وقال من المقر الرئاسي: “لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى، نريد أن نحث الجميع على الدفاع عن الديمقراطية”.

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