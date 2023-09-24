بوليفيا تؤكد دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد نائب وزير خارجية بوليفيا فريدي ماماني ماتشاكا يوم السبت، دعم بلادها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد التقى المسؤول البوليفي وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية، وقضايا أخرى.

ويقود سيداتي وفد الجمهورية الصحراوية في الجمعية العامة، مرفوقا بممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار، ومسؤولين آخرين.