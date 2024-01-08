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بوليفيا تدعو لدعم جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
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بوليفيا تدعو لدعم جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني
ويكيبيديا
محكمة العدل الدولية.

أعلنت بوليفيا عن دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وفي بيان نشرته وزارة خارجيتها، يوم أمس الأحد 7 جانفي، قالت الحكومة البوليفية أنها  تثمن “الإجراء التاريخي الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا، والتي رفعت دعوى قضائية في 29 ديسمبر 2023 ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالانتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.”

وزارة الخارجية البوليفية أضافت في بيانها أنها “تعترف بأن جنوب أفريقيا اتخذت خطوة تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهي قيادة وجهد ينبغي أن يرافقهما المجتمع الدولي الذي يدعو إلى احترام الحياة”

كما ذكرت أن التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة “يفيد بأن أكثر من 21 ألف شخص لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء، وهو ما يعكس التصرفات اللاإنسانية لدولة إسرائيل”.

وللتذكير فسبق لكل من بوليفيا، جنوب إفريقيا، بنغلاديش، جزر القمر، وجيبوتي وأن تقدمت بطلب للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإحتلال في حق الفلسطينيين.

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