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رياضة

بول بوغبا ضحية للابتزاز من أصدقائه القدامى

الشروق أونلاين
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بول بوغبا ضحية للابتزاز من أصدقائه القدامى
أرشيف
بول بوغبا

تعرض لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا إلى الابتزاز من طرف مجموعة من أصدقائه القدامى، حيث دفع لهم نحو 100 ألف يورو، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، وفق ما نقلته رويترز عن مصدر قريب من التحقيق الجاري حول حيثيات الحادثة.

وفي بيان أصدره يوم الأحد الماضي، قال بوغبا إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات من طرف عصابة جريمة منظمة، مؤكدا أن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقّق في الأمر.

وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز يوم الأربعاء:”يمكننا تأكيد معظم التفاصيل التي تحدث عنها بوغبا في البيان الصادر عنه”.

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