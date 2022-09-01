بول بوغبا ضحية للابتزاز من أصدقائه القدامى

تعرض لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا إلى الابتزاز من طرف مجموعة من أصدقائه القدامى، حيث دفع لهم نحو 100 ألف يورو، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، وفق ما نقلته رويترز عن مصدر قريب من التحقيق الجاري حول حيثيات الحادثة.