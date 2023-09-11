بول بوغبا: نحن ضدّ التخريب لكن على القضاء الفرنسي أن يكون عادلا

ندّد نجم كرة القدم بول بوغبا بِمقتل الشاب المهاجر “نائل”، على يد شرطي فرنسي.

ويعود تاريخ هذه الحادثة المشؤومة إلى الـ 27 من جوان الماضي.

وقال اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا: “لا أعتقد أنّه مسموح لك بِإطلاق النّار على شخص أعزل، غير مسموح لك أن تُسدّد عيّارا ناريا على قلبه لِأنّه لا يملك رخصة سياقة. يجب على الأشخاص المسؤولين أن يُساعدوا أيضا هذه الأمّ المسكينة (والدة نائل)، التي أصبحت وحيدة الآن”.

وأضاف متوّسط ميدان نادي جوفانتوس الإيطالي، في أحدث ظهور له عبر قناة “الجزيرة” القطرية: “لا أُريد أن تنفجر فرنسا، ولا أريد تحطيم السيارات والمتاجر. لكن أيضا أريد أن يكون القضاء الفرنسي عادلا”.

وعن تعرّضه مُؤخّرا لِعملية ابتزاز، حيث ضُغط عليه لِدفع أموال طائلة، قال بول بوغبا الفائز مع منتخب فرنسا بِكأس العالم 2018: “المال يُغيّر الناس. يُمكن أن يُؤدّي إلى تفكّك الأسرة. ويُمكن أن يُؤدّي أيضا إلى حرب… في بعض الأحيان كنت أُفكّر بِمفردي. لا أُريد الحصول على المال بعد الآن. بل لا أُريد اللّعب بعد الآن! أُريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، حتّى يُحبّوني من أجلي، ليس من أجل الشهرة، وليس من أجل المال. في بعض الأحيان يكون الأمر صعبا”.