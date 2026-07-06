بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

وطني بعد يومين من البحث

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، عن انتشال جثة شخص كان مفقودا في البحر منذ يومين، إثر انقلاب قارب نزهة بشاطئ القرصان في بومرداس.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها أن عملية انتشال الجثة تمت على الساعة السادسة و15 دقيقة صباحا، وتبين أنها تعود لرجل يبلغ من العمر 35 سنة، وقد تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد باشرت، يوم 4 جويلية، عملية البحث عن المفقود بعد تلقي بلاغ يفيد بانقلاب قارب نزهة بشاطئ القرصان، وذلك في حدود الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا، وفقا لذات المصدر.

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية هامة لإنجاح عملية البحث، تمثلت في 16 غطاسا، وزورقين نصف صلبين، إلى جانب سيارة إسعاف، إلى أن تم العثور على الضحية وانتشاله متوفى، منهية بذلك عمليات البحث.