-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وطني بعد يومين من البحث

بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

الشروق أونلاين
  • 258
  • 0
بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، عن انتشال جثة شخص كان مفقودا في البحر منذ يومين، إثر انقلاب قارب نزهة بشاطئ القرصان في بومرداس.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها أن عملية انتشال الجثة تمت على الساعة السادسة و15 دقيقة صباحا، وتبين أنها تعود لرجل يبلغ من العمر 35 سنة، وقد تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد باشرت، يوم 4 جويلية، عملية البحث عن المفقود بعد تلقي بلاغ يفيد بانقلاب قارب نزهة بشاطئ القرصان، وذلك في حدود الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا، وفقا لذات المصدر.

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية هامة لإنجاح عملية البحث، تمثلت في 16 غطاسا، وزورقين نصف صلبين، إلى جانب سيارة إسعاف، إلى أن تم العثور على الضحية وانتشاله متوفى، منهية بذلك عمليات البحث.

مقالات ذات صلة
من حلم إلى إنجاز استراتيجي يعزز الأمن المائي ويؤسس للتنمية

من حلم إلى إنجاز استراتيجي يعزز الأمن المائي ويؤسس للتنمية

الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامتها الترابية

الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامتها الترابية

لحماية حسابات الزبائن.. بريد الجزائر يُصدر بيانا هاما

لحماية حسابات الزبائن.. بريد الجزائر يُصدر بيانا هاما

مشروع المخيمات التربوية الصيفية لأبناء الجالية يخرج إلى النور

مشروع المخيمات التربوية الصيفية لأبناء الجالية يخرج إلى النور

استفزاز فرنسي جديد قد يفجّر التهدئة الهشة مع الجزائر

استفزاز فرنسي جديد قد يفجّر التهدئة الهشة مع الجزائر

شهادة الجودة العالمية “2015: إيزو 9001” لجامعة التكوين المتواصل

شهادة الجودة العالمية “2015: إيزو 9001” لجامعة التكوين المتواصل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد