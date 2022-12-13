بومرداس.. امرأة تضع مولودها في حادث مرور (صور)

وضعت امرأة مولودها من جنس ذكر، في حادث مرور وقع، مساء الاثنين 12 ديسمبر، بولاية بومرداس، بمساعدة أعوان الحماية المدنية.

وبحسب بيان نشرته مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة الثنية مساء الاثنين لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 05 مدخل بلدية الثنية دون خسائر بشرية.

وأضاف البيان أنه في نفس الحادث قامت الفرقة المتدخلة بمساعدة سيدة في وضع مولودها على مستوى سيارة الإسعاف، وتم تحويلها مع مولودها إلى مستشفى الثنية في حالة جيدة”.