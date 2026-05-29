بومرداس ترفع حصة صيد التونة الحمراء إلى 60 طنا خلال موسم 2026

استفادت ولاية بومرداس من حصة تقدر بـ 60 طنا من سمك التونة الحمراء برسم موسم الصيد لسنة 2026، بزيادة مقارنة بموسم 2025 الذي بلغت فيه الحصة 54 طنا، حسب ما كشف عنه مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، قادري الشريف.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الحصة تندرج ضمن الحملة الوطنية لصيد سمك التونة الحمراء للموسم الجاري، والتي انطلقت رسميا مطلع شهر مايو الجاري وتتواصل إلى غاية الفاتح جويلية المقبل.

وأشار إلى أن الولاية تشارك في حملة الصيد بسفينة واحدة يبلغ طولها 35 مترا، انطلقت من ميناء دلس شرقا، مضيفا أن هذه المشاركة تعد الخامسة على التوالي للولاية ضمن الحملة الوطنية لصيد التونة.

وأضاف أن السفينة المخصصة لصيد الكمية المرخص بها صنعت بورشة “كوريناف” الخاصة المتواجدة بميناء زموري البحري، والمتخصصة في صناعة سفن صيد التونة.

وتتوفر ولاية بومرداس على تسع ورشات خاصة متخصصة في بناء وصيانة السفن، موزعة عبر موانئ دلس وزموري البحري ورأس جنات، إلى جانب ورشة متخصصة في صناعة وبناء سفن صيد سمك التونة.

وفي سياق متصل، تحصي الولاية 6015 بحارا ينشطون في مختلف المهن والحرف المرتبطة بالصيد البحري، من أصل 7431 منصب شغل يوفرها القطاع في الأنشطة المباشرة وغير المباشرة.