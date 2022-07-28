بومرداس: توقيف 8 حراقة بشاطىء قورصو

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس من توقيف 8 أشخاص كانوا بصدد “الحرقة” من شاطئ قورصو.

وحسب بيان للجهات المختصة فقد “تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقورصو التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من إفشال مخطط الهجرة الغير شرعية عبر البحر، وذلك بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو”.

تعود وقائع القضية حسب المصدر ذاته إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقورصو مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالهجرة غير الشرعية عبر البحر إنطلاقا من شاطئ قدواري بقورصو، ليتم على الفور وضع خطة أمنية محكمة وتطويق المكان.

وأسفرت العملية على توقيف 8 أشخاص بنخدرون من مختلف ولايات الوطن، مع حجز قارب معد للهجرة غير الشرعية عبر البحر و12 دلو بلاستيكي مملوء بالبنزين سعة 30 لتر، 38 قرص مهلوس، جواز سفر، مبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية، حقيبتي ظهر وسترة نجاة.

وأكد البيان أنه سيتم تقديم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة عن الهجرة غير الشرعية عبر البحر وحيازة الأقراص المهلوسة.