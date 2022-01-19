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الجزائر

بومرداس: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز

س.م
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بومرداس: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز
أرشيف

لقي 3 أشخاص مصرعهم اختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة المنزل بحي حوش المخفي بولاية بومرداس.

وحسب بيان لمصالح الحماية، الأربعاء، فقد تدخلت وحداتها لولاية بومرداس على الساعة التاسعة صباحا، لأجل حادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل.

وحسب ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة 03 أشخاص على مستوى حي حوش المخفي بلدية أولاد هداج دائرة بودواو.

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