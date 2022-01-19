بومرداس: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز

لقي 3 أشخاص مصرعهم اختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة المنزل بحي حوش المخفي بولاية بومرداس.

وحسب بيان لمصالح الحماية، الأربعاء، فقد تدخلت وحداتها لولاية بومرداس على الساعة التاسعة صباحا، لأجل حادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل.

وحسب ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة 03 أشخاص على مستوى حي حوش المخفي بلدية أولاد هداج دائرة بودواو.