بوميل: بلايلي مثل رونالدينيو.. موهوب ومن الخطأ تكبيله بالقيود

طالب التقني الفرنسي باتريس بوميل زملاءه المدربين بِالتكيّف مع النجم يوسف بلايلي، لِعصر مواهبه الكروية.

ودرّب التقني بوميل صانع الألعاب بلايلي في فريق مولودية الجزائر، خلال الموسم الماضي، وحازا لقب البطولة الوطنية، فضلا عن تنشيط نهائي كأس الجمهورية.

وقال بوميل: “بلايلي لاعب يستحقّ أن يُعرف لدى الوسط الرياضي. على أي حال وفي منصب مدرب هو لاعب يُبهرني. لم تكن لديّ مشكلة معه أبدا، طالما يجب عليك أيضا فهم اللاعب ودوافعه. أعتقد أننا لا نُدرّب جميع اللاعبين بنفس الطريقة. فمثلا رونالدينيو لا يُدرَّب بنفس الطريقة. بعض اللاعبين، مثل نيمار، لا يُدرَّبون بنفس الطريقة. ومرّة ​​أخرى، أعتقد أنه يجب علينا (يقصد المدربين) أن نكون قادرين على وضع خطة تُمكّن اللاعبين الذين سيُحدثون الفارق من الحصول على أفضل الظروف الممكنة”.

ونال بلايلي تحت إمرة بوميل أيضا لقب هدّاف البطولة الوطنية (رفقة إسماعيل بلقاسمي)، وأحسن ممرّر.

وأضاف بوميل في مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الفرنسي “سو فوت” ونشر تفاصيلها، الأربعاء: “بعثت لبلايلي رسالة بمناسبة العيد. قلت له ببساطة إنني أفتقده لأنه لاعب أثّر كثيرا عليّ. إنه لاعب محبوب جدّا. هو لاعب فلسفته الكروية تعتمد على الغريزة والمبارزات والتحديات. يملك ذهنية الفوز ويحب كرة القدم. إن فرض المدربين لقيود كثيرة عليه يعني أنه لم يعد يستمتع بِوقته. وإذا لم يعد يستمتع بِوقته، فلن يكون على سجيّته”. في إشارة أخرى للمدربين بِضرورة ترك بلايلي يتصرّف بـ “فطرته” دون تكبيله.