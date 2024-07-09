بوميل يجدد عقده مع الفريق وقائمة المسرحين ستعرف مفاجآت

مولودية الجزائر

قامت إدارة مولودية الجزائر بتجديد عقد المدرب أمير بوميل لموسم إضافي بعد نجاحه في قيادة لاعبيه للتتويج بالبطولة الوطنية، والوصول إلى المباراة النهائية من كأس الجمهورية..

حيث أعلنت إدارة “العميد” عن قرارها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، ونشرت صورة للتقني الفرنسي برفقة رئيس مجلس الإدارة حاج رجم، عقب تمديد العقد لموسم إضافي، كما تدعم الطاقم الفني لمولودية الجزائر بالفرنسي جيل موريسيو بطلب من مواطنه أمير بوميل الذي كان معه في منتخب كوت ديفوار، أين كان حاضرا موريسيو في نهائي كاس الجمهورية وقع على عقده ويباشر مهامه في تربص رين كمساعد ثاني.

كما قدم المدرب بوميل قائمة بأسماء اللاعبين المسرحين، حيث علمت “الشروق اليومي” من مصادرها، عن تواجد كل من العرفي، خوجة، الطاهر، دحامني، بالإضافة إلى توقي، كما ستشهد أسماء مدوية على غرار جمال بلعمري الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من مغادرة النادي العاصمة، بعد تجربة دامت لموسم واحد مع “العميد”، كما من المنتظر أن تشرع إدارة الفريق في استدعاء اللاعبين من أجل فسخ عقودهم خلال الأسبوع الجاري، من أجل البداية في التوقيع مع اللاعبين المستقدمين الجدد.

بوميل: سعيد بمواصلة العمل في المولودية

كشف المدرب أمير بوميل عن سعادته بمواصلة العمل مع مولودية الجزائر، معتبرا الموسم التي قضاها مع الفريق بالإيجابية، محققا كل الأهداف المسطرة لحد الآن.

وفي حوار لبوميل خص به الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر على “الفايسبوك”، قال بطل الجزائر: “شخصيا كانت لدي النية رفقة إدارة الفريق في مواصلة العمل للموسم الثالث على التوالي مع المولودية، بعدما حققنا كل الأهداف لحد الأن، بداية بالموسم الأول والتواجد في البوديوم، والموسم الثاني بتحقيق هدف اللقب، وسعيد بمواصلة المغامرة مع هذا الفريق الكبير وجمهوره الرائع، وأنا جد متحمس للمواصلة مع المولودية”.

وأضاف: “سنواصل التقدم، والعمل على تحسين الأخطاء التي وقعنا فيها الموسم الماضي، هناك تحديات كبيرة تنتظرنا، ولا يجب أن نطمح أكثر من إمكانياتنا، المنافسة في أربع جبهات سيكون صعب، وسنتعامل معها بذكاء، المهم من كل هذا هو مواصلة العمل وتصحيح الأخطاء، ورفع المستوى من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة الموسم القادم في كل المنافسات”.

وعن المنافسة الإفريقية التي عادت إليها مولودية الجزائر هذا الموسم، قال مهندس البطولة هذا الموسم: “بالنسبة لرابطة الأبطال الجمهور من حقه الحلم، ورؤية فريقه ينافس كبار القارة، أنا أعرف القارة السمراء من خلال المنتخبات، ومن خلال تنقلي في مختلف الملاعب لمشاهدة هذه المنافسة، العمل الذي يجب التحضير له جيدا هو لوجيستيكيا في مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى وجوب تحضير اللاعبين جيدا لبعض النقاط التي تصنع الفارق في إفريقيا، خاصة من جانب التنقلات الطويلة، والظروف المناخية التي تصنع الفارق في مثل هذه المنافسات”.

وأضاف قائلا: “لدينا كل الإمكانيات من مركز تدريب وملعب وزاد بشري، لكن محليا، أما إفريقيا فيجب توفير ظروف أكبر لأنها عنصر مهم من أجل المنافسة بقوة في القارة السمراء، التي لها مستوى أكبر من المحترف الأول”.

وختم بوميل قائلا: “كل موسم له طموحاته، وما نحوزه الآن من إمكانيات مادية كالملعب، والمركز، يجعلنا نأمل بمستقبل أفضل للفريق، ومن حق الأنصار أن يطمح لرؤية فريقه يتألق إفريقيا، أمام فرق كبيرة كالأهلي المصري، والمولودية يجب أن تكون مستقرة ودائمة، لأن أنصار الفريق يستحقون الأفضل، وما عشته في هذا الفريق يجعلني أتأكد أن هذا الفريق غير عادي، بالنظر للشعبية الجارفة وما قدمته الجماهير في المدرجات هذا الموسم، يجعلني فخور بتدريب هذا الفريق العريق”.