بوميل يسترجع بلايلي ويتأسف لبرمجة اللقاء في الظهيرة

مولودية الجزائر:

شهدت تشكيلة مولودية الجزائر، عودة نجم الفريق الأول يوسف بلايلي، بعد العقوبة التي تعرض لها سابقا خلال اللقاء الذي جمع العميد بوفاق سطيف، على ملعب هذا الأخير، التي شهدت أحداثا مؤسفة، وتسببت في عقوبة بلايلي بـ6 مباريات كاملة، قبل أن تخفض عقوبته.

وسيكون بلايلي حاضرا في مواجهة الإثنين أمام شبيبة الساورة على ملعب هذا الأخير، حيث من المنتظر أن يعتمد عليه المدرب باتريس بوميل خلال المواجهة، رفقة وسط الميدان الإيفواري، محمد زوغرارنا وحمزة موالي، اللذين غابا عن لقاء نجم بن عكنون السابق، بسبب العقوبة والإصابة على التوالي.

من جانب آخر، تأسف التقني الفرنسي باتريس بوميل لبرمجة اللقاء في الظهيرة وفي عز شهر رمضان، في مواجهة شبيبة الساورة على ملعب هذا الأخير، رغم توفر الملعب على الإنارة والأضواء الكاشفة، حيث ستكون المهمة صعبة لزملاء نعيجي في ظل الظروف المناخية الصعبة التي ستشهدها المواجهة.

وتساءل أنصار المولودية حول قرار إدارة النادي الصحراوي في برمجة المواجهة خلال الظهيرة، رغم أن الفريق لعب لقاءاته في السهرة خلال بداية الموسم، وفي بعض المواجهات، وهو القرار الذي طرح العديد من علامات الاستفهام، بالنظر لتوفر كل الشروط من أجل برمجة اللقاء في ظروف حسنة.