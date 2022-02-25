بونجاج: خوض المونديال أسمى أهدافي هذا العام

قال اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الجمعة، إنه مُنشغل بِالمساهمة في تأهيل المنتخب الوطني لِمنافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الكاميرون مرّتَين في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الختامي والحاسم لِمونديال 2022.

وأوضح بغداد بونجاح أنه بقيت خطوة واحدة للمنتخب الوطني الجزائري، من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم 2022. ويأمل أن يترك بصمة قوية في تأهّل “الخضر”.

وسبق لِبونجاح (30 سنة) خوض منافسات كبيرة على مستوى المنتخبات، وهي: كأس أمم إفريقيا وكأس العرب وأولمبياد ريو دي جانيرو. لكنّه لم يحصل لابن وهران شرف المشاركة في تظاهرة كأس العالم.

وأضاف المهاجم الجزائري في تصريحات لِموقع ناديه السد، أنه أدرج منافستَي كأس أمير قطر ورابطة أبطال آسيا، أيضا ضمن دائرة اهتماماته. وسيسعى جاهدا لتجسيد أهداف الفريق في هذا المضمار.

وكان بونجاح قد احتفظ الإثنين الماضي مع فريقه السد بِلقب بطولة قطر، قبل 3 جولات عن إسدال الستار. وسيخوضان لاحقا منافستَي كأس الأمير ورابطة أبطال آسيا.

ويتبارى بغداد بونجاح مع فريقه السد ضد نادي الأهلي في الـ 5 من مارس المقبل، بِرسم ربع نهائي كأس أمير قطر. وهي منافسة سبق للدولي الجزائري مع نادي الأبيض والأسود تذوّق حلاوتها، في أعوام 2017 و2020 و2021. أمّا في رابطة أبطال آسيا، فيلعب بونجاح وفريقه السد في فوج يضمّ الفيصلي السعودي والوحدات الأردني وفريق آخر تُكشف عن هُوِّيته لاحقا، ضمن إطار دور المجموعات، الذي تُجرى مقابلاته ما بين الـ 8 والـ 27 من أفريل المقبل.