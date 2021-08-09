بونجاج يبدأ تحضيراته بِثنائية

بونجاح لا يملّ من هواية التهديف (الأرشيف)

دشّن اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الإثنين، عدّاد التهديف في المقابلات التحضيرية للموسم الجديد مع فريقه السد القطري.

وفاز فريق السد القطري بِنتيجة (3-5) على نادي فيغيريس، الذي ينتمي إلى بطولة إسبانيا للدرجة الثالثة.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِإسبانيا، حيث يُقيم فريق السد القطري هناك معسكرا إعداديا.

وسجّل المهاجم بونجاح هدفَيه لِمصلحة فريق السد، في الدقيقتَين الـ 58 والـ 74.

ويستهلّ بغداد بونجاح وفريقه السد مساء الخميس المقبل، مشوار بطولة قطر للموسم الجديد، بِمواجهة الضيف نادي السيلية. عِلما أن الدولي الجزائري وفريقه حازا لقب النّسخة الماضية.